غادة عادل تعلن إصابتها بفيروس كورونا.. وتوجه تحذيراً

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

أعلنت الفنانة غادة عادل عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد. وحذّرت النجمة المصرية - عبر صفحتها على «فيس بوك» - كل من تعامل معها في الفترة الأخيرة من احتمال إصابته، وطالبت جميع المخالطين لها بعمل مسحة، واتخاذ الاجراءات اللازمة

وأكدت غادة عادل أن حالتها الصحية مستقرة، ولا تعاني أعراضاً شديدة، وأنها منذ ظهور السعال والإحساس بالإرهاق والارتفاع في درجة الحرارة وهي تعزل نفسها حتى أجرت المسحة، وتبين إصابتها بالفيروس.

وابتعدت الفنانة عن أولادها الخمسة، حتى تتجاوز محنتها الصحية.

وبعد إصابتها، أوقفت غادة تحضير فيلمها الجديد «بيت عز»، الذي تشاركها في بطولته روبي ودينا الشربيني، وهو من تأليف أحمد سالم ويوسف سالم، وإخراج مريم الأحمدي.

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