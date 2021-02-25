وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

توفي الفنان الكويتي الشهير، مشاري البلام، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 48 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد مسيرة حافلة في التمثيل توجت بعشرات الأعمال.

وانطلقت مسيرة الراحل في التمثيل سنة 1991 عبر مسرحية «فري كويت»، بعدها قام البلام بتجسيد عدد من الأدوار المتوسطة، إلى أن بلغ ذروة نجاحه في مسلسل «دارت الأيام»، سنة 1998، ثم تولى البطولة في أعمال عدة.

أدى الفنان الراحل العديد من الأدوار المركبة مثل المصاب بالصرع في مسلسل دروب الشك والأصم الأبكم في مسلسل جرح الزمن.

وكانت صحة الفنان الكويتي مشاري البلام قد تدهورت ونقل إلى العناية المركزة في مستشفى جابر، وذلك إثر تطورات في حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان البلام قد نشر، مؤخرا، صورة وهو يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

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