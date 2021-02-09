الموت يغيب المذيع السعودي المخضرم عبدالرحمن يغمور

المصدر: الرياض - الإمارات اليوم و«د.ب.أ»

غيب الموت، اليوم الثلاثاء، المذيع والمخرج السعودي المخضرم عبدالرحمن محمود يغمور، عن عمر ناهز 85 عاماً.

وكتب نجله فراس عبدالرحمن في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله فجر اليوم الثلاثاء، والدي عبدالرحمن محمود يغمور، بعد صراع مع المرض».

ويعد يغمور من أقدم المذيعين السعوديين؛ وكان عمل مديراً للقناة الأولى.

كما ارتبط الإعلامي الراحل في ذاكرة المشاهدين ببرامج مشهورة عدة مثل «يوم جديد» و«بك نستعين»، كما قدم نشرات الأخبار الرئيسة، والإعلان عن رؤية هلال شهر رمضان وعيد الفطر.

وولد يغمور في مدينة جدة عام 1936، وبدأ العمل التلفزيوني في عام 1963.

ونعت وزارة الإعلام السعودية عبدالرحمن يغمور، مشيرة إلى أن الراحل صاحب «مسيرة إعلامية حافلة بالعمل والنجاح».

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