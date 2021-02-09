زواج معز مسعود وحلا شيحة.. يتصدر "ترند مصر"

المصدر: متابعة موقع الاماارت اليوم

احتفلت الفنانة المصرية حلا شيحة والداعية والباحث معز مسعود بعقد قرانهما مساء أمس الاثنين بأحد فنادق القاهرة.

ونشرت عبر حسابها الرسمي على "انستغرام" الفنانة حلا شيحة مجموعة من الصور خلال عقد القران الذي أقيم بأحد الفنادق، وسط تواجد عائلتها وعائلة زوجها.

وعلّقت على الصور كاتبةً: "اليوم الحمدلله احتفلت بعقد قراني وسط أسرتي الكريمة وأسرة زوجي الكريمة.. وحبيت أشارككم لحظات فرحتنا".

وتلقت بعدها الفنانة العائدة من اعتزال دام لسنوات طويلة، المباركة من قبل زملائها ومحبيها.

وبمجرد نشر خبر الزفاف، أصبح الأكثر تداولا، وبات على قمة الترند في مصر.

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