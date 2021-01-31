خالد يوسف يكشف إصابته بكورونا ويطلب الدعاء لشقيقه: حالته حرجة

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

كشف المخرج المصري خالد يوسف، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه لا يعاني من أي أعراض، ولكن طلب الدعاء لشقيقه «الذي مازالت حالته حرجة».

وكتب خالد يوسف، الفنان وعضو مجلس النواب السابق في مصر، عبر صفحته على موقع «فيس بوك»: «استلمت الآن نتيجة فحص كورونا، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، قعدت أنأ (أحسد) على نفسي أني طول الوقت على سفر ولم أصب بكورونا، وأديني بعد طول صمود أصبت بالفيروس. والحمد لله لا أشعر بأي أعراض من اللي بيقولوا عليها. دعواتكم أن تمر بسلام ودعواتكم لشقيق الذي مازالت حالته حرجة».

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