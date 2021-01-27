تسمية أحد شوارع فلسطين باسم المخرج حاتم علي

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أطلقت وزارة الثقافة الفلسطينية، اسم المخرج السوري الراحل حاتم علي، على أحد الشوارع في محافظة طولكرم بفلسطين وذلك تخليداً لذكراه.

وقال وزير الثقافة الفلسطيني الدكتور عاطف أبو سيف، إنه تم تسمية الشارع باسم حاتم علي تخليداً لذكراه، وامتناناً من الشعب الفلسطيني وفلسطين للأعمال الفنية الكبيرة التي قدمها الفنان الراحل.

ويحظى حاتم علي بمكانة خاصة نظراً للأعمال الدرامية الناجحة التي تناولت القضية الفلسطينية وخصوصا عمله الشهير: "التغريبة الفلسطينية".

وفارق حاتم علي الحياة في مصر، إثر نوبة قلبية عن عمر 58 عاما، وأعلنت مصلحة الطب الشرعي في مصر، أمس، أن وفاة المخرج حاتم علي، كانت "طبيعة" و"لا توجد شبهة جنائية" في وفاته.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news