وفاة زوجة الفنان المصري ياسر فرج متأثرة بـ«كورونا»

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

توفيت منذ ساعات زوجة الفنان المصري ياسر فرج بعد صراع مع فيروس كورونا، ما أصابه بصدمة كبيرة. بحسب صحيفة " المصري اليوم".

وكانت زوجة الفنان ميادة، قد دخلت إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات العزل بعد تراجع حالتها الصحية، ووقتها نشر عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك":«طول عمري وانا بخاف من الباب ده.. كل ما اروح أزور حد مريض واعدي بالصدفة من قدام الباب دة بشوف ناس واقفة قدّامه منهارة على عزيز ليها داخل العناية المركزة وكان بينتابني إحساس بالحزن الشديد والرعب من إني أكون في يوم من الأيام مكان واحد من الناس دي.. النهارده كنت واحد منهم بعد دخول مراتي وام أولادي للعناية المركزة، عمري ما كنت أتخيل إني هقف الوقفة دي علشانك انتي يا ميادة.. ومفيش حاجة كبيرة على ربنا.. وإن شاء الله يخرجك ويخرجنا منها على خير». وحرص عدد من الفنانين على تقديم العزاء لياسر وأسرته.

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