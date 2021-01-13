ريهام سعيد ادعت عليه.. منع سيد علي من الظهور على وسائل الإعلام

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

قررت نقابة الإعلاميين في مصر منع الإعلامي سيد علي من الظهور على أي وسيلة إعلامية بسبب شكوى مقدمة بحقه من الإعلامية ريهام سعيد، التي تقدمت بشكوى رسمية لنقابة الإعلاميين ضد سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن" بقناة "الحدث اليوم"، تتهمه فيها بتناول حياتها الشخصية.

وقال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، في بيان نشرته صحف ومواقع مصرية منها موقع "المصري اليوم"، إنه بفحص الشكوى ومشاهدة الفيديوهات ثبت أن سيد علي خالف ميثاق الشرف الإعلامي في مبادئه العامة، موضحاً أنه خالف المادة التي تنص على عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية.

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