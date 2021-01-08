«الحمد لله على نعمة الإمارات».. حسين الجسمي يغرّد بعد تلقي اللقاح

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

أعرب النجم حسين الجسمي عن فخره بالانتماء إلى دولة الإمارات، مشيداً بقيادتها التي تضع الإنسان في مقدمة اهتماماتها.

ونشر الفنان الإماراتي صورة له خلال تلقيه لقاح «كوفيد-19» على موقع «تويتر»، وعلق عليها أمس قائلاً: «الحمد لله تلقّيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19.. والحمد لله على نعمة الإمارات».

وأضاف «الحمد لله على وجود قيادة همّها الأول الإنسان.. وطننا وشعبنا شامخ وفي القمة دائماً بفكر وحكمة ودعم قيادتنا.. وكلّي فخر بانتمائي لهذا الوطن».

يشار إلى أن حسين الجسمي أحيا مؤخراً حفلاً برفقة الفنانة المصرية أنغام، على مدرج خورفكان، في أول أمسية فنية يحتضنها المعلم الجديد في المدينة التي نشأ وتربى فيها الجسمي.

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