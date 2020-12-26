حالة خوف بين النجوم المخالطين له خلال تصوير مسلسل.. إصابة أمير كرارة بـ «كورونا»

المصدر: القاهرة - نجلاء سليم

مازالت إصابات نجوم الوسط الفني المصري بفيروس كورونا تتوالى بدرجة كبيرة، خلال الأيام الماضية، مع عودة تصوير بعض الأعمال للموسم الرمضاني المقبل، وكذلك للسينما.

وأحدث المنضمين للمصابين بفيروس كورونا هو النجم أمير كرارة، الذي أعلن منذ ساعات أنه أجرى مسحة ثانية أثبتت إيجابية إصابته بالفيروس، وذلك بعد أن قام قبلها بمسحة أخرى وكانت سلبية.

وفور تأكده من الخبر أعلن للجميع حتى يجري المخالطون له مسحات للتأكد من حالتهم الصحية، خصوصاً أنه كان يصور بشكل يومي مسلسله الجديد «نسل الأغراب» مع الفنانين أحمد السقا وأحمد مالك ومي عمر وغيرهم.

وأكدت مصادر مقربة أن هناك حالة من الخوف انتابت الجميع، إذ لم يظهر على أمير أي أعراض طوال فترة حضانته للفيروس، وهو بنسبة كبيرة نقل الفيروس لمعظم المشاركين له بالمسلسل، خصوصاً أحمد السقا الذي قام بعمل مسحة، وينتظر نتيجتها خلال ساعات.

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