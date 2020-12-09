الممثلة الهندية كريتي سانون: تأكدت إصابتي بفيروس كورونا

المصدر: نيودلهي - د.ب.أ

أعلنت الممثلة الهندية كريني سانون (30 عاماً) صباح اليوم الأربعاء إصابتها بفيروس كورونا، وذلك عبر صفحتها على تطبيق انستغرام لمشاركة الصور.

وذكرت شبكة تلفزيون «ان دي تي في» أن كريتي، التي كانت تقوم بتصوير فيلم في مدينة شاندريجار مؤخراً، عزلت نفسها.

وقالت كريتي: «أريد أن أبلغ الجميع أنه قد تأكدت إصابتي بفيروس كورونا. لا يوجد ما يدعو للقلق، أشعر إنني بخير، وقمت بعزل نفسي بناء على تعليمات السلطات الطبية، وطبيبي الخاص».

وأضافت: «سأستأنف العمل قريباً. وحتى ذلك الوقت، سوف أقرأ أمنياتكم... سلمتم، الفيروس لم يذهب بعد».

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