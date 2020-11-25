تامر عاشور وسمر.. هل هو طلاق مع وقف التنفيذ؟

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

احتلت خلافات المطرب تامر عاشور، مع زوجته سمر، منصات التواصل الإجتماعي، وعلى الرغم من أن سمر صرحت عبر أكثر من منشور، أنها تطالب بالطلاق من زوجها ومصممة عليه، إلا أن تامر غالبا ماكان يرد على هذه المنشورات بالسخرية، وأخيرا نشر عاشور صورة له وهو يهرب من قفص، الأمر الذي اعتبره إشارة غير مباشرة إلى هروبه القفص الذهبي، مصادر مقربة من الطرفين سربت خلال الفترة الأخيرة أن علاقة الزوجين وصلت إلى نهايتها فعلايا، إلا أن وقوع الطلاق أو إعلانه رسميا، أمر ربما سيبقى مع وقف التنفيذ.

يذكر أن الفنان تامر عاشور تزوج سمر، عام 2017، ثم انفصلا بعد أقل من شهر، وقال وقتها إن السبب هو عدم وجود تفاهم بينهما. وفي منتصف 2018، عاد الزوجان لبعضهما، ثم رُزقا بابنتهما، لكن تامر ظهر بعدها، وأعلن خطبته لملكة جمال مصر دارين حداد، دون أن ينفصل عن سمر، الأمر الذي أثار غضبها بشدة، وجعلها تطلب الطلاق منه كثيرًا، إلا أنه لم يستجب لها.

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