هنا شيحة تعلن إصابتها ب"كورونا" وتطلب من مخالطيها الفحص

المصدر: متابعة-حياة الحرزي

أعلنت الفنانة المصرية هنا شيحة، عن إصابتها بفيروس كورونا بعد ظهور نتيجة الفحص الخاصة بها، والتي جاءت إيجابية. وطلبت الفنانة المصرية عبر خاصية "ستوري" على حسابها على موقع "إنستغرام" من كل مخالطيها طوال الأيام الأربعة الماضية الخضوع للفحص، للتأكد من انتقال العدوى، كما قدمت عدة مقاطع فيديو شرحت فيها أعراض المرض، وطرق القضاء على الملل في العزل الصحي الذي سيستمر 10 أيام كاملة.

وقالت هنا شيحة "لقد أجريت تحليل كورونا وأصبحت إيجابي كوفيد 19. رجاء من أي شخص خالطني الأيام الماضية أن يفحص نفسه للتأكد من سلامته .. الله يحمينا جميعاً."

وقدمت الفنانة عدة مقاطع فيديو مختصرة أكدت فيها أنها تعاني من فقدان حاسة الشم تماما، وحاسة التذوق بشكل نسبي، كاشفة عن وسائل القضاء على الملل أثناء فترة العزل ومؤكدة أنها ستلجأ للمنصات الرقمية لمشاهدة الأعمال الدرامية.

كما كشفت هنا عن قائمة كتب أغلبها ينتمي لفن السيرة الأدبية، وقالت إنها حاولت الانتظام في قراءة هذه الكتب الفترة الماضية ولكنها فشلت بسبب ارتباطاتها، وستعتبر فترة العزل الصحي فرصة سانحة لاستكمال مطالعاتها.

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