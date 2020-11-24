قرار قضائي ظني بحق زوج نانسي عجرم : مدان بجناية القتل

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم، أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، أصدر قراره الظني بحق زوج الفنانة نانسي عجرم، والذي يقضي بإدانته بجناية القتل.

وأشارت التقارير إلى أن قاضي التحقيق أدان الدكتور فادي الهاشم بجناية القتل، وفقا للمادة 547 معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات والتي تتراوح عقوبتها ما بين 15 و20 عاما، "وأُحيل الملف إلى محكمة الجنايات". وتنص المادة 547 أنه: "من قتل إنسانا قصدا عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة،

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