فيديو..محمد رمضان ونيللي كريم يكسران الأطباق في أحد مطاعم دبي

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

التقى النجمان المصريان محمد رمضان ونيللي كريم لتناول العشاء سويا في أحد مطاعم دبي. ونشرت نيللي، عبر حسابها على "إنستغرام"، مقطع فيديو يجمعها برمضان، ظهرا خلاله أثناء قيامهما بتكسير بعض أطباق المطعم، وعلّقت: "هذا ما حدث أثناء العشاء مع محمد رمضان"، بينما علّق رمضان على الفيديو ببعض القلوب. ونشر محمد رمضان فيديو آخر له مع نيللي كريم عبر حسابه على "إنستغرام" ظهر فيه أيضا مع نيللي وأصدقائها وهم يرقصون على أغنيته "يا حبيبي"، وعلّق: "حرفيا كسرنا المطعم.. مبسوط إني شوفتكم النهارده".

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