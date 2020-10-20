الممثل الأميركي جيف بريدجز يعلن إصابته بسرطان الغدد الليمفاوية

المصدر: لوس انجلوس - أ.ف.ب

أعلن الممثل الأميركي جيف بريدجز، أمس الاثنين، أنه يخضع لعلاج جراء إصابته بسرطان الغدد الليمفاوية (لمفوما).

وقال بريدجز، البالغ 70 عاماً، خلال إعلانه النبأ لمتابعيه عبر «تويتر» «لقد شُخصت إصابتي باللمفوما. رغم أن هذا المرض خطير، أنا محظوظ لوجود طاقم طبي رائع حولي والتوقعات الطبية جيدة».

وأنهى الممثل تغريدته قائلاً: «بدأت العلاج وسأبقيكم على اطلاع بتطورات وضعي الصحي».

ورُشح جيف بريدجز سبع مرات لجوائز الأوسكار، فاز بإحداها في فئة «أفضل ممثل» سنة 2010 عن دوره في فيلم «كرايزي هارت».

كذلك ظهر بريدجز أخيراً في فيلم «باد تايمز أت ذي إل رويال» سنة 2018، ويصوّر حالياً مسلسلاً تلفزيونيا لقناة «أف إكس» بعنوان «ذي أولد مان»، وهو عمل مقتبس من رواية تجسسية، ويؤدي فيه دور عميل متقاعد في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) يحاول الابتعاد عن ماضيه.

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