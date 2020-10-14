إصابة محمد سامي وهيثم نبيل ومحود الليثي بفيروس كورونا

المصدر: القاهرة- الإمارات اليوم

أحداث كثيرة ومتسارعة معظمها حزين وقعت خلال الساعات الماضية في الساحة الفنية المصرية، أبرزها إصابة ثلاثة من الوسط الفني بفيروس كورونا، حيث أعلنت مصادر مقربة من المخرج المصري الشهير محمد سامي إصابته بالفيروس، خلال فترة مهمة يعقد فيها جلسات يومية مع أسرة مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ، كما يحضر لفيلمه الجديد "العميل صفر" مع النجمة نيللي كريم والفنان أكرم حسني وعدد من النجوم

وبمجرد إعلان إصابة سامي قامت زوجته الفنانة الشابة مي عمر والمقربين منه بإجراء مسحة " بي سي أر" وجاءت النتائج سلبية، ولم يعلن سامي رسميا بنفسه عن اصابته أو الخطوات التي سيقوم بإجرائها وهل سيتلقى العلاج بمستشفى معينة أم بالمنزل

وفي السياق نفسه أصيب المطرب والملحن الشاب هيثم نبيل بفيروس كورونا، وهو صديق مقرب من المخرج محمد سامي وكان قد وضع موسيقى وكلمات معظم مسلسل البرنس

وأعلن الممثل الكوميدي الشاب محمود الليثي أيضا إصابته بالفيروس، وكتب الليثي على صفحته الرسمية با"فيس بوك" الخبر وطالب بالدعاء لزوجته ووالدته.

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