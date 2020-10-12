أزمة شيكابالا وأحمد فهمي..لا مجال للصلح

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

فشلت مساعي الصلح بين الفنان الكوميدي أحمد فهمي، ولاعب نادي الزمالك، محمود عبدالرازق شيكابالا، على خلفية إشكال بدأ في حفل زفاف المدير الإقليمي لإحدى شركات الاتصالات في مصر.

بدأ الخلاف بعد وصول الفنان أحمد فهمي إلى الحفل مع زوجته هنا الزاهد، وقام فهمي بتحية شيكا ولكنه فوجئ برد من شيكابالا بإسلوب لم يعجبه وعلق شيكا على فهمي «إنت مزودها أوي يا (فهمي)».. فرد فهمي « أنا مش مزودها.. إنت اللي عملت إشارة مايصحش تعملها لناس تخصني ويقصد جمهور الأهلي

وتصاعدت الأزمة عندما رد شيكابالا على فهمي قائلا : «مين اللي يخصوك؟ تقصد جمهور الأهلي، طيب..»، وبدأ في السب بألفاظ غير لائقة فاستشاط فهمي غضبا وطالبه بان يحترم نفسه ويكف عن السب والالفاظ لكن شيكا كرر الموضوع بشكل متصاعد اكثر وحدة اكبر

فرد عليه فهمي بسبه بالألفاظ نفسها التي تلفظ بها، قائلًا: «أنا مش هشتم جمهور الزمالك المحترم، أنا هاشتمك انت علشان انت واحد مش محترم»، وتطور الأمر ليصبح مشادة قوية تجمع على أثرها بعض الحاضرين ومنهم أمير مرتضي منصور الذي تدخل لفض الخلاف والصلح، ولكن أحمد فهمي رفض وكان شديد الغضب

واتهم شيكابالا فهمي أنه يروج لنفسه على حساب جماهيرية شيكابالا فقال فهمي في تصريحات صحفية ان عدد متابعيه يفوق اضعاف متابعي شيكابالا لذلك فهو ليس في حاجة لمثل هذه المهاترات وشيكا ليس نجم النجوم الذي يعلو أحد على حساب شعبيته

وذكر أحمد أن خلافه مع شيكابالا بدأ منذ مباراة السوبر حينما قام شيكا وكان قائد لنادي الزمالك بعمل إشارات غير لائقة لجمهور الأهلي، الأمر أثار غضب جمهور الأهلي بوصفه تصرف غير مسؤول او محترم فأعترض فهمي وكتب على صفحاته الرسمية تنديد بما فعل شيكا وتصاعدت حدة الخلافات بينهما.

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