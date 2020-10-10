وسط دموع محبيه في إيران.. دفن الموسيقار محمد رضا شجريان قرب قبر الفردوسي

المصدر: رويترز

قالت وسائل إعلام إيرانية إن جثمان الموسيقار الإيراني محمد رضا شجريان دُفن اليوم السبت بالقرب من قبر الشاعر الإيراني المعروف في القرن السابع الميلادي أبوالقاسم الفردوسي.

وتوفي شجريان، ملحن ومغني الموسيقى الكلاسيكية، يوم الخميس، في مستشفى بطهران عن عمر يناهز 80 عاماً بعد صراع طويل مع مرض السرطان وكان يعد كنزاً قومياً جدّد الموسيقى التقيدية.

لكنه أصبح رمزاً للمعارضة بعد أن أدان تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات التي اندلعت عقب انتخابات مثيرة للجدل عام 2009 منحت الرئيس المنتمي للمحافظين محمود أحمدي نجاد فترة ولاية ثانية.

وسرعان ما استبعد بعدها من الساحة الموسيقية في إيران.

وأعلن التلفزيون الرسمي في خبر مقتضب، اليوم السبت، نبأ دفن شجريان الذي ذكرت وسائل إعلام أنه تم بحضور عائلته ومحبي فنه.

وعرضت مواقع إخبارية إيرانية شبه رسمية مقطعاً مصوراً لمشيعين ينشدون قصيدة تحمل عنوان «طائر الفجر» عند قبر الموسيقار الراحل. وهي قصيدة تتحدث عن الحرية والثورة وضع شجريان موسيقاها.

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