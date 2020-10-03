الممثل العراقي نزار السامرائي يغيب عن 75 عاماً

المصدر: بغداد - رويترز

نعت نقابة الفنانين العراقيين اليوم السبت الممثل نزار السامرائي، الذي توفي الليلة الماضية، في العاصمة بغداد، عن عمر ناهز 75 عاماً.

كما نعاه عدد من الفنانين العراقيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي منهم محمود أبوالعباس وعبدالستار الربيعي وصبري الرماحي ونزار شهيد الفدعم ومهند الهادي.

ولد السامرائي عام 1945 في مدينة الحلة بمحافظة بابل في وسط العراق، وكان شغوفاً في صغره بالرياضة والسينما معاً.

بدأ مسيرته الفنية مع المسرح عام 1966 حين شارك صادق الأطرقجي وطعمة التميمي وفخر العقيدي وهدية الخالدي بطولة مسرحية «بيت أبوكمال» ليقدم بعدها قرابة الـ50 مسرحية، إضافة لخوضه تجربة الإخراج في أكثر من عمل.

شارك في عشرات المسلسلات والسهرات التلفزيونية منها «عطارد» و«البديل» و«أيوب» و«عائد من الرماد».

وقدم أكثر من 20 فيلماً، مثل «بيوت في ذلك الزقاق» و«الملك غازي» و«القادسية» و«يوم آخر» و«الباحثون» و«الحدود الملتهبة» و«صخب البحر» و«بغداد خارج بغداد».

كما كانت له تجربة بالسينما المصرية في فيلم «عيون لا تنام» أمام فريد شوقي وأحمد زكي ومديحة كامل.

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