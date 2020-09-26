«الله يرحمك بقدر ما أسعدتنا».. نجوم يودعون المنتصر بالله بكلمات مؤثرة

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

حالة من الحزن، سيطرت على الوسط الفني المصري، بمجرد إعلان خبر وفاة الفنان المنتصر بالله، اليوم السبت، عن 70 عاماً، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وحرص العديد من المشاهير والفنانين على نعي الراحل الذي اشتهر بخفة الظل والروح الكوميدية والأدوار التي رسمت الابتسامة على وجوه الملايين من المشاهدين.

ونعت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم، المنتصر بالله. وقالت إن الراحل «تميز بأسلوب خاص في الأداء، وتفوق في التعبير عن الشخصيات التي جسدها»، مشيرة إلى أنه كان بمثابة كلمة السر في نجاح الأعمال التي شارك فيها.

وتحوّلت حسابات نجوم وزملاء الوسط الفني على مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء للفنان الراحل، فبينما قال الفنان إدوارد: «وداعاً الفنان الجميل المنتصر بالله»، كتب النجم محمد هنيدي: «البقاء لله في المنتصر بالله.. ربنا يرحمك يا رب». وقدمت الفنانة ليلى علوي «خالص التعازي لأهله وذويه».

فيما قال الفنان محمود البزاوي «ألف رحمة ونور على صاحب السعادة.. الله يرحمك يا أستاذنا بقدر ما أسعدتنا وأمتعتنا بفنك وخفة دمك».

وكتب الفنان القدير نبيل الحلفاوي: «رحم الله الفنان المنتصر بالله.. أحد المواهب الكوميدية البارزة في المسرح المصري.. خالص العزاء لزوجته الوفية وأسرته ومحبيه. ألهمهم الله الصبر والسكينة».

ولم يقتصر الأمر على الفنانين، إذ حرص العديد من المشاهير في مصر على نعي الفنان الراحل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news