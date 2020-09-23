بريطانيا تستضيف "التحدي البشري" للقاحات كورونا

المصدر: لندن - رويترز

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم أن بريطانيا ستستضيف تجارب سريرية يُصاب خلالها المتطوعون عمدا بفيروس كورونا المستجد لتقييم فعالية اللقاحات التجريبية.

وقال التقرير، الذي نقلته الصحيفة عن مشاركين في المشروع الذي تموله الحكومة، إن من المتوقع أن تبدأ التجارب في يناير كانون الثاني في منشأة للحجر الصحي بلندن.

وأفادت الصحيفة بأنه سيجري تحصين المتطوعين أولا بلقاح ثم يتلقون لاحقا جرعة التحدي من الفيروس، دون تسمية اللقاح الذي سيُختبر في المشروع.

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