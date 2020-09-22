وفاة والدة سيلفستر ستالون

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

توفيت، أمس الإثنين، جاكي ستالون، والدة نجم أفلام الحركة والأكشن سيلفستر ستالون، عن عمر ناهز 98 عاماً.

وأعلن فرانك ستالون، الأخ الأصغر لسيلفستر، أمس، خبر وفاة والدته. وكتب عبر حسابه على «فيس بوك»: «كانت رائعة.. مليئة بالشجاعة.. ماتت في نومها كما كانت تتمنى».

يشار إلى أن الراحلة إلى جانب كونها والدة سيلفستر وفرانك وتوني دالتو، اشتهرت في التسعينات لنشرها سلسلة من كتب التنجيم. كما ظهرت أيضاً في برنامج مصارعة في الثمانينات، وكانت لها اهتمامات متعددة.



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