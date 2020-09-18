"كبدة نية وحمام بعضمه" كادا أن يتسببا بطلاق العوضي وياسمين عبد العزيز

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشف الفنان أحمد العوضي، إن لديه عادات غذائية مختلفة عن زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز وبسببها حدثت بينهما خلافات في بداية زواجهما وصلت إلى حد طلب الطلاق ياسمين للطلاق.

وأشار العوضي في برنامج «معكم منى الشاذلي» عبر قناة cbc: «في بداية زواجنا تفاجئت ياسمين بأنني باكل الحمام بعضمه واستغربت وسألتني: فيه حد ياكل الحمام بعضمه؟ فأجبتها: عادي. إلا أنها بعد ذلك فوجئت وكانت قادمة من الخارج وكنت أكل (كبدة نية) وظنت في البداية أنه (جيلي)، حيث كان أحمر اللون ولزج لكنها فوجئت بأنها (كبدة نية)، حيث اعتدت منذ صغري تناولها بعد وضع الليمون والفلفل الأسود عليها إلا أن ياسمين كان رد فعلها عنيفا وطلبت مني الطلاق.. لكننا تجاوزنا ذلك وأصبح كل واحد منا يحافظ على الآخر ولا يضايقه».

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