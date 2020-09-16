كيم كارداشيان تقرر تجميد حسابيها على فيس بوك وإنستغرام

المصدر: رويترز

قررت كيم كارداشيان وست تجميد حساباتها على فيس بوك وإنستغرام احتجاجا على انتشار الكراهية والمعلومات المضللة على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت كارداشيان وست في تغريدة على تويتر "المعلومات المضللة التي يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير خطير على انتخاباتنا وتقوض ديمقراطيتنا".

وكانت كارداشيان قد انضمت إلى حملة "أوقفوا الكراهية من أجل الربح" التي تضغط على فيس بوك لإزالة المنشورات التي تنضح بخطاب الكراهية.

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