رحيل الفنان المصري عبدالرازق الشيمي

المصدر:
  • متابعة - الإمارات اليوم
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فقدت الساحة الفنية في مصر، اليوم، الممثل عبدالرازق الشيمي، إثر أزمة صحية تعرض لها مؤخراً.

وكتب محمد الشيمي، شقيق الفنان الراحل، عبر حسابه على «فيس بوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي عبدالرازق الشيمي الشهير بفرعون السينما في مستشفى الهرم».

وشارك عبدالرازق الشيمي - الذي يعد واحد من أبرز الكومبارسات في مصر - بالعديد من الأعمال الفنية المتنوعة، ومن بينها فيلم «بليه ودماغه العالية»، علاوة على «يوميات ونيس»، و«لدواعي أمنية»، و«الحقيقة والسراب»، و«سلسال الدم»، و«العقرب»، وغيرها.

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