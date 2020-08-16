بينهم "عبودكا" والعنزي والقطان.. أسماء جديدة بقائمة المشتبه فيهم بـ"غسيل المشاهير" في الكويت

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

كشفت مصادر أمنية في الكويت عن إضافة أسماء جديدة إلى قائمة المشتبه فيهم في قضية غسيل الأموال، والتي عرفت إعلامياً بقضية "غسيل المشاهير".

وكشفت صحيفة «القبس» الكويتية، اليوم الأحد، نقلاً عن مصدر أمني، أن نيابة الأموال العامة وأمن الدولة، فاجئتا «الفاشونستا» عهود العنزي، وشقيقتها بتفتيش مقر شركتهما وصالونهما في منطقة شرق، لافتة إلى أن النيابة العامة تلقَّت 15 بلاغاً جديداً بجرائم غسيل الأموال؛ ليرتفع بذلك عدد المحالين من «وحدة التحرّيات» إلى نحو 40 بلاغاً.

وقال المصدر: «إن بين البلاغات الجديدة ستة ضد مشاهير جدد، إضافة إلى بلاغات أخرى ضد شركات، ووافدين تضخّمت أرصدتهم أيضاً»، موضحاً أن أبرز المُبلَّغ عنهم: عبدالله الجاسر (عبودكا)، وعهود العنزي، وسندس القطان.

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