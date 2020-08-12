وفاة المذيعة المصرية الشابة بيلا كشك

المصدر: متابعة - حياة الحرزي

غيب الموت، أمس الثلاثاء، المذيعة المصرية الشابة بيلا كشك، وذلك بعد صراع لسنتين مع مرض السرطان.

ونعى بيلا كشك، العديد من أصدقائها وجمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، داعين لها بالرحمة.

يذكر أن للإعلامية الراحلة، التي كانت تقدم أحد البرامج على فضائية صدى البلد المصرية، مشاركة سينمائية واحدة، في الفيلم الكوميدي «ويزو سكول»، وهو من بطولة دينا محسن وسامي مغاوري، وعلا رامي، ورضا حامد، وإسراء عبدالفتاح، وعمر خورشيد، وتأليف مصطفى السبكي، وإخراج على رجب.

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