انتقادات للفنانة أمل عرفة باستغلال «كورونا».. وهذا ردها

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

رفضت الفنانة السورية أمل عرفة الانتقادات التي وجهها لها بعض متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي باستغلال المرض لجذب الأضواء إليها، بعد إعلانها إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» منذ أيام، ثم عادت مؤخراً وذكرت أن التحليل أظهر عدم إصابتها بالفيروس، وأن ما تعاني منه هو أنفلونزا عادية.

وردت أمل عرفة على واحدة من متابعاتها وصفت ما قامت به بـ «حركة»، موضحة: «هي ما اسمها حركة.. هي اسمها حقيقة لخبطة وخبصات بالتشخيص عم تصير معي ومع آلاف الناس ولازم توقف عند حدا»، مشيرة إلى أن إجراء فحص كورونا كان قرار شخصي منها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news