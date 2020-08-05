انتقادات للفنان محمد رمضان بعد مواساته لشعب لبنان

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

واجه الفنان محمد رمضان انتقادات واسعة من متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر مواساة للشعب اللبناني أمس الثلاثاء، بسبب الصورة التي أرفقها النجم المصري مع التعزية.

ونشر محمد رمضان عبر صفحته على «فيس بوك»: «خالص التعازي للشعب اللبناني الغالي، اللهم ارحم الشهداء واشفِ المصابين شفاء لا يغادر سقماً». وأرفق تعليقه بصور لفتاة لبنانية تحمل لافتة كتب عليها «منحبك يا محمد رمضان.. نمبر وان».

ووصف متابعون أسلوب محمد رمضان في المواساة بالمغرور والدعائي، فكتب متابع: «حتى التعزية والمواساة بتاعتك لا تخلو من الغرور والأنا.. ربنا يصلح حالك».

وقال آخر: «كان ممكن تكتب خالص عزاء من غير حب الظهور».

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