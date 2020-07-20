شكران مرتجى في المستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة

المصدر: متابعات حياة الحرزي

خضعت النجمة السورية شكران مرتجى، أمس، لتدخل جراحي عاجل لاستئصال المرارة الملتهبة، بعد أن تم نقلها بشكل عاجل إلى أحد مستشفيات العاصمة السورية دمشق، إثر تزايد شعورها بآلام في البطن استمرت لعدة أيام.

وتخضع شكران مرتجى حاليا للرعاية الطبية التي تحتاجها، وتنتظر مرتجى بدء عرض مسلسلها المرتقب " شارع شيكاغو" الذي تتقاسم فيه البطولة مع سلاف فواخرجي ودريد لحام. أكدت مترتجى عبر رسالة صوتية وفيديو من المستشفى،على"إنستغرام"، أنها أزمة صحية عابرة وأنها باتت تشعر بتحسن ملحوظ، فيما توجهت النجمة بالشكر والامتنان لكل من بادر بالسؤال عن صحتها والاطمئنان عليها، سواء بالاتصال أو القدوم، مجددة الوعد بلقاء جمهورها قريبا.

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