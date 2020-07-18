أزمات "رامز مجنون رسمي" مستمرة حتى بعد رمضان.. هذه المرة بتهمة السرقة

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

يبدو أن الأزمات لن تترك برنامج "رامز مجنون رسمي" حتى بعد نهاية عرض البرنامج بنحو شهرين؛ إذ اتهمت مصرية تدعى هيام كمال، الفنان رامز جلال وقناة إم بي سي بسرقة فكرة البرنامج الذي عرض برمضان الماضي، وأثار الكثير من الجدل.

وأحالت محكمة جنح العجوزة في الجيزة بمصر، اليوم السبت، دعوى مُقامة ضد مالك قناة إم بي سي، ورامز جلال، لاتهامهما بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بشأن البرنامج، إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، لاختصاصها في جرائم قانون حماية الملكية الفكرية.

وقال المحامي صلاح بخيت، خلال الدعوى، إن موكلته هيام كمال، هي صاحبة فكرة البرنامج، وتواصلت مع فريق إعداد البرنامج ومدير أعماله، ومدير "رامز مجنون رسمي"، للتعاون معها، وأخذ فكرتها المسجّلة والمحمية وفقاً لقانون الملكية الفكرية، وسرقوا الفكرة المكتوبة للمصنف، والعمل بها حرفياً، بعد أن تحصلوا عليها بشكل تفصيليّ، كما أوردت صحيفة المصري اليوم، اليوم السبت.

من جهته، أوضح المحامي أشرف عبدالعزيز، محامي قناة "إم بي سي مصر"، أن محكمة العجوزة، أحالت القضية برمتها إلى المحكمة الاقتصادية، لعدم اختصاصها بتلك القضايا، وأن المحكمة الاقتصادية وحدها المسؤولة عن تلك القضية، وأن القضية كانت موجهة عن طريق الخطأ، كما صرح عبدالعزيز لصحيفة الوطن.

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