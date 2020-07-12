نجم هندي آخر يعلن إصابة أفراد من أسرته بفيروس كورونا

المصدر: نيودلهي - د.ب.أ

أعلن الممثل الهندي أنوبام خير (65 عاماً) إصابه والدته وبعض أفراد أسرته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت شبكة ان دي تي في الهندية أن أنوبام كشف عن إصابة والدته دولاري، وشقيقه راجو، وآخرين من أفراد أسرته بالفيروس. بينما جاءت نتائج فحص فيروس كورونا الخاصة بأنوبام سلبية.

وقال الفنان الهندي في تغريدة على «تويتر» إنه تم نقل والدته للمستشفى. وأضاف أن أفراد أسرته أصيبوا بالفيروس على الرغم من كونهم حريصين وملتزمين بقواعد النظافة.

يذكر أن الممثل الهندي أميتاب باتشان أعلن أمس السبت إصابته بفيروس كورونا، كما أعلن ابنه الممثل أبهيشيك إصابته بالفيروس أيضاً.

وذكرت تقارير اليوم أن الممثلة ايشواريا راي، زوجة أبهيشك وابنتهما أصيبتا أيضاً بفيروس كورونا.

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