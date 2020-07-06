متحدثة باسم الحكومة البريطانية تنعى رجاء الجداوي وتعزي المصريين

المصدر:
  • متابعة الامارات اليوم
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نعت روزي دياز المتحدثة باسم الحكومة البريطانية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نجمة المصرية الراحلةرجاء الجداوي، وأعربت عن تعازيها للشعب المصري برحيلها.
وكتبت دياز بحسب صحيفة" اليوم السابع": "خبر وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي أحزنني كثيرا خاصة وأنا أقرأ التغريدات الحزينة التي تتحدث عنها، تعازي لعائلة الفقيدة وجميع العرب، ولاسيما الشعب المصري".
وأضافت: "فيروس كورونا لم ينته ولا تزال الأخبار تتوالى حول الأرواح التي يحصدها كل يوم، ولعل آخرها، خبر وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي".

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