إدانة مخرج روسي شهير بالاختلاس

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

دانت محكمة في موسكو، اليوم الجمعة، المخرج المسرحي والسينمائي الروسي الشهير كيريل سيريبرينيكوف بتهمة الاحتيال في قضية مستمرة منذ فترة طويلة اعتبر نقادها أنها ملفقة.

وحكمت القاضية أوليسيا مينديلييفا بأن سيريبرينيكوف ( 50 عاماً)، ومتّهمين آخرين اختلسوا 129 مليون روبل (نحو مليوني دولار) من أموال الدولة التي كانت مخصصة لتمويل مشروع مسرحي.

وقالت القاضية إن «سيريبرينيكوف و(يوري) إيتين و(كونستانتين) مالوبرودسكي قاموا بأفعال هدفها الإثراء» وعملوا سوياً لتضليل موظفي وزارة الثقافة، وفقاً لمراسل وكالة فرانس برس الذي كان موجودا في المحكمة.

وأضافت أن المشتبه بها الرابعة في القضية صوفيا أبفيلباوم «لم تكن على علم» بعملية الاحتيال.

واعتقل سيريبرينيكوف الذي يرأس أحد أهم مراكز المسرح في موسكو، وهو مركز غوغول، في عام 2017 وكادت القضية المقامة عليه أن تغلق العام الماضي عندما أعادها قاضي إلى النيابة العامة بسبب «التناقضات».

وأعيد تحريكها مع القاضية الجديدة وعدل مبلغ الاحتيال المزعوم قليلاً، من 133 مليون روبل إلى 129 مليون روبل.

وأيدت القاضية اليوم الجمعة ادعاءات الادعاء بأن سيربرينيكوف نسّق لسرقة أموال الدولة المخصصة لمشروع بلاتفورما الذي كان يديره بين عامَي 2011 و2014.

وأصر سيريبرينيكوف والمتهمون على أنهم أبرياء. ووصف المخرج الاتهامات بأنها «مضحكة».

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