زوجة محمد رمضان في الصورة مجدداً.. "البرنس" يوجّه لها 4 كلمات و"قلب"

بعد نشرها بساعات قليلة، حظيت رسالة من أربع كلمات و"قلب"، من النجم محمد رمضان إلى زوجته، بتفاعل لافت على حساب بطل "البرنس" الرسمي على موقع "فيس بوك".

وكتب رمضان تعليقاً على صورة نشرها تجمعه بزوجته (نسرين): "مراتي وحبيبتي وشريكة نجاحي" مساء أمس الثلاثاء، لينهال التفاعل، وكذلك التعليقات، على بطل "نسر الصعيد" وزوجته، والتي تجاوزت حتى صباح اليوم ربع مليون تفاعل، على حساب محمد رمضان على "فيس بوك" فحسب.

يذكر أن محمد رمضان يرتبط بنسرين منذ عام 2012. وكتب عنها من قبل أيضاً: "أكبر رزق في الحياة هو أنك تتجوز اللي بتحبها، والرزق الأكبر انها تكون بتحبك أكتر من نفسها".

كما نشر الفنان صورة لها مؤخراً أيضاً، خلال مناسبة احتفاله بعيد ميلاده، والتي جمعتهما مع عدد من أفراد الأسرة الصغيرة في مايو الماضي.

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