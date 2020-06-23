انتحار المخرج العالمي ستيف بينغ

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

عثرت الشرطة على جثة صانع أفلام هوليود والمخرج السنيمائي ستيف بينغ، في لوس أنجلوس.

وأفادت مصادر مرتبطة به بأن المخرج العالمي البالغ من العمر 55 عامًا، توفي منتحراً، بعد أن قفز من الطابق 27 من مبنى سكني فاخر في حي سينشري سيتي بلوس أنجلوس.

وحسبما أفادت وكالة "تي إم زد"، ذكرت المصادر أن ستيف بينغ كان يعاني مؤخرًا من الاكتئاب بسبب الوحدة والعزلة التي فرضها تفشي فيروس "كورونا" المستجد مشيرين إلى أن ذلك قد يكون السبب الأقرب وراء انتحاره.

يذكر أن بينغ شارك في كتابة الفيلم الكوميدي "جاك كانغرو" عام 2003 الذي حقق 300 مليون دولار على مستوى العالم، وفيلم "ذا بولر إكسبريس"، بطولة توم هانكس، وكان أول نجاحاته الكبيرة كمنتج تنفيذي لفيلم سيلفستر ستالون "جيت كارتر" عام 2000.

وولد ستيفن بينغ، في 31 مارس 1965، وكان لديه طفلان، من الممثلة هيرلي، ولاعبة التنس ليزا بوندر.

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