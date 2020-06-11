وفاة الفنان المصري محمود مسعود

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفي الفنان المصري محمود مسعود، عن عمر يناهز الـ67 عامًا متأثرًا بهبوط حاد في الدورة الدموية.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان محمود مسعود، عبر صفحتها على موقع ”فيسبوك“.

وشارك الفنان الراحل في العديد من الأفلام السينمائية، بينها: ”مجانينو، المتمرد، الشرسة، حكاية تو“، وله عدة أعمال تلفزيونية أيضًا منها: ”اللقاء الثاني، مغامرات زكية هانم، جمهورية زفتى، أكتوبر الآخر“.

وكان آخر ظهور للفنان محمود مسعود في التلفزيون من خلال مسلسل ”لآخر نفس“ مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وعُرض في رمضان 2017، أما سينمائيًا فكان آخر ظهور له من خلال فيلم ”سوق الجمعة“ كضيف شرف عام 2018.

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