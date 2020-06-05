كيت بلانشيت تتعرّض لحادث منشار آلي

المصدر: لندن - أ.ف.ب

كشفت الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت عن تعرضها لحادث منشار آلي في منزلها بجنوب إنجلترا اقتصرت أضراره على بعض الجزع و«ندوب طفيفة في الرأس».

وتحدثت الممثلة الحائزة جائزة أوسكار عامي 2005 و2014 عن دوريها في «ذي أفيايتر» و«بلو جازمن»، عن هذا الحادث خلال محادثة الأسبوع الماضي عبر مدونتها الصوتية مع رئيسة الحكومة الأسترالية السابقة جوليا غيلارد.

وقالت كيت بلانشيت «أنا بخير. لقد تعرضت لحادث بسيط لدى استخدامي المنشار الآلي، ما قد يبدو مخيفاً للغاية لكن لم يكن الأمر كذلك».

وأضافت «لم أتعرض لأي سوء باستثناء ندوب طفيفة في الرأس».

وردت جوليا غيلارد التي ترأست الحكومة الأسترالية بين 2010 و2013 «كوني شديدة الحذر لدى استخدام المنشار الآلي. أنت وجه مشهور للغاية ولا أظن أن الناس يرغبون برؤية ندوب» على الرأس.

وأوضحت الممثلة التي تعيش مع عائلتها قرب مدينة تانبريدج ويلز بمنطقة كنت البريطانية، أنها ساعدت ابنها البكر على المذاكرة في المنزل وقد أرجئت امتحاناته بسبب الوباء.

وتابعت الممثلة إنها باتت تكن «احتراماً كبيراً» للمدرّسين بعد هذه التجربة، معتبرة أنهم لا يتقاضون أجراً منصفاً لهم.

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