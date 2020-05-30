أمير بلجيكي يصاب ب"كورونا" في حفل "مخالف" وإسبانيا تطارد الضيوف

المصدر: برشلونة -رويترز

أثبتت الفحوص إصابة الأمير يواكيم ابن شقيقة الملك فيليب ملك بلجيكا بفيروس كورونا بعد حضوره حفلا في إسبانيا قالت وسائل إعلام إسبانية إنه مخالف للقانون، وفيه خرق قواعد العزل العام، وأعلنت السلطات الاسبانية انها تبحث عن الضيوف بعدما وصلها قائمة بحضور هذا الحفل.

وقال متحدث باسم القصر الملكي البلجيكي اليوم إن إصابة الأمير الذي يبلغ من العمر 28 عاما بفيروس كورونا تأكدت بعد حضوره هذا الحفل بمدينة قرطبة في جنوب إسبانيا . وأضاف أن القصر لم يتسن له بعد التأكد من عدد الأشخاص الذين حضروا ذلك الحفل.

وذكر القصر أن يواكيم سافر من بلجيكا إلى إسبانيا يوم 24 مايو لغرض التدريب وأنه لا يزال هناك.

وقالت صحيفة الباييس الإسبانية إن الأمير، وهو العاشر في ترتيب ولاية العرش البلجيكي، حضر الحفل مع 26 شخصا آخرين. وسيكون ذلك خرقا لقواعد العزل العام في منطقة قرطبة حيث يبلغ الحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح لهم بالتجمع حاليا 15.

وقالت الشرطة الإسبانية إنها بدأت تحقيقا في هذه الواقعة وإن أولئك الذين انتهكوا القيود قد يواجهون غرامات تتراوح قيمتها بين 600 و 10 آلاف يورو.



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