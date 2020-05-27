بالفيديو.. محمد عبده: في الحجر المنزلي إكتشف أن أبنائي 10 وليسوا 9!

المصدر: متابعة الامارات اليوم

أثارت تصريحات لفنان العرب محمد عبده عن الحجر المنزلي، تفاعلا واسعا بين رواد التواصل الاجتماعي، حيث عبر عن ضيقه، وضجره من البقاء في البيت لمدة استمرت ثلاثة أشهر، وقال ممازحا في رده على سؤال عن رأيه في الحجر الاحترازي: "ما بقا بيجاما ما لبسناها ما بقا ثوب ما لبسناه، وأولادي اكتشفت أنهم 10 وليسوا 9 وكل يوم أعدّ فيهم، والحمدلله أننا في نعمه كبيرة وبين أبنائنا وأحبابنا".

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