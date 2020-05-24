12 جثة في شاحنة بالمكسيك.. صراع العصابات يشتعل

المصدر: مكسيكو سيتي-رويترز

قالت السلطات المكسيكية إنها تحقق لكشف ملابسات مقتل 12 رجلا عثرت على جثثهم وعليها آثار رصاص داخل شاحنة "بيك اب" مسروقة تركها قائدها في أحد شوارع ولاية ميتشواكان الغربية التي ينتشر فيها العنف. وتشهد منطقة تيرا كالينتي التي تعني بالإسبانية "الأرض الساخنة" صراعا على حيازة الأراضي بالولاية بين العصابات الكبيرة، التي تتصارع على المنافذ الحدودية والطرق الآمنة لتهريب المخدرات، وتثير هذه الجريمة الكثير من المخاوف من اشتعال المعارك بين هذه العصابات والتي ينجم عنها عادة الكثير من الضحايا.

وقالت السلطات إنه تم الإبلاغ عن سرقة الشاحنة العام الماضي في مكسيكو سيتي.

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