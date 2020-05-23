«السيدة» بألف خير.. ريما الرحباني ترد على إشاعة طالت صحة فيروز

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

«كلنا بألف خير الحمد الله».. بهذه الكلمات ردت ابنة السيدة فيروز، ريما الرحباني، على الشائعات التي طالت صحة المطربة اللبنانية الكبيرة، والتي انتتشرت بشكل لافت على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة.

وكتبت ريما على حسابها بموقع «فيس بوك» خلال الساعات الماضية: «عندي عطل بالأنترنت من ٥ ايام.. والحمد الله ما عندي واتساب.. والله لا يوفقو اللي بعدو فاضي.. رغم كل شي صاير بهالدني يطلّع إشاعة متل وجّو»، مختتمة بقولها: «كلنا بألف خير الحمدالله».

كما أكدت وسائل إعلامية لبنانية أن السيدة فيروز بخير، وأن المنشور الذي تم تداوله على منصات مختلفة عار عن الصحة، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تطال فيها فيروز هكذا شائعات.



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