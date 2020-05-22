وفاة الموسيقي موري كانتيه صاحب "يكيه يكيه" التي تغنى بها العالم

المصدر: كوناكري- أ ف ب

توفي المغني والمؤلف الموسيقي الغيني موري كانتيه المعروف بأغنيته الشهيرة التي تغنى بها العالم "يكيه يكيه" الصادرة في الثمانينات الجمعة عن 70 عاما في أحد مستشفيات كوناكري على ما قال نجله.

وساهم موري كانتيه في نشر الموسيقى الإفريقية والغينية عبر العالم. وبيعت ملايين النسخ من أغنية "يكيه يكيه" الصادارة العام 1987 وتصدرت تصنيفات الأغاني في الكثير من البلدان.

وأوضح نجله بالا كانتيه أن والده توفي قرابة الساعة العاشرة من صباح اليوم في المستشفى الصيني-الغيني في العاصمة كوناكري. واكد "كان يعاني من أمراض مزمنة ويتوجه إلى فرنسا كثيرا للعلاج لكن مع فيروس كورونا استحال الأمر". وأضاف "تدهور وضعه سريعا".

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