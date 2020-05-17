سوزان نجم الدين طلبت 2 مليون دولار من "رامز مجنون رسمي"

المصدر: متابعة الامارات اليوم

قالت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، إنها كانت سعيدة جدا بمشاركتها في برنامج "رامز مجنون رسمي" وأوضحت أن هناك مشاهد كثيرة حذفت، لأنها تظهر جرأتها بعد كشف المقلب من بينها "الصعق بالكهرباء". وأضافت مع الإعلامية مهيرة، في برنامج" غدا أجمل"، أن مدة التصوير إستغرقت حوالي اليوم كامل، بعد أن كان لقائها المتفق عليه مع الإعلامية أروى نصف ساعة فقط. أما عن الأجر فقالت نجم الدين طلبت مليوني دولار،عندما علمت بالمقلب، ثم قالت أنها تقاضت أكثر من 50 ألف دولار بقليل.

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