غيث يسعد "أبو سليم" 92 عاما.. أحد أيقونات الفن في لبنان

المصدر: إيناس محيسن-أبوظبي

يواصل الشاب الإماراتي "غيث" رسم البسمة على وجه من يلتقيهم في برنامجه "قلبي اطمأن"، ومنهم الفنان اللبناني صلاح تيزاني المعروف باسم "أبو سليم"، ويعتبر من أيقونات الفن في لبنان والعالم العربي،التقاه غيث في الحلقة 22 من البرنامج.

وخلال الحلقة أشار تيزاني الذي يبلغ من العمر 92 عاما، إلى الاوضاع الصعبة التي يعيشها، وأنه لا يمتلك ضمان صحي مثل باقي الفنانين من جيله، فقدم له غيث ضمان صحي ومعاش لمدة سنتين، كما أشار إلى أن التكريم الذي طلبه سيصله. إضافة إلى تأمين علاج زوجته المريضة، وجراحة لصديقه زغلول الذي كان ضمن فرقته الفنية. وعبر تيزاني عن شكره لغيث الذي وصفه بأنه "ملاك من السماء".

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