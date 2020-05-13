عايدة رياض: محرم فؤاد لم يتزوج جورجينا رزق

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

قالت الفنانة عايدة رياض إن زواجها الوحيد كان من المطرب الراحل محرم فؤاد ولم تقترن بأحد من بعده، مشيرة إلى أنها «تعقّدت» ولم تكرر التجربة على حد تعبيرها.

وأكدت أن محرم فؤاد الذي انفصلت عنه كان يحبها ويغار عليها، علاوة على فارق السن الكبير «وكان صعباً جداً» وتم الطلاق في عام 1982.

ونفت الفنانة المصرية خلال حلولها ضيفة على برنامج «شيخ الحارة والجريئة» مع المخرجة إيناس الدغيدي، أن يكون محرم فؤاد قد تزوج من ملكة الجمال اللبنانية جورجينا رزق، مشيرةً إلى أنه شاركها فقط في بطولة فيلم وكان متزوجاً من اللبنانية ماجدة بيضون ولديه ولد منها.

وحول المقارنة بينها وبين جورجينا رزق، قالت إن الأخيرة «جميلة، لكنها ترى نفسها أقوى منها».

وكشفت الفنانة عايدة رياض، خلال الحلقة التي أذيعت أمس على قناة القاهرة والناس، عن أنها أصيبت بالسرطان، وخضعت للعلاج لنحو خمس سنوات، ولم يسأل عنها أحد من زملاء الوسط الفني، لافتة إلى أنها خضعت لرحلة علاج (كيماوي) وسقط شعرها، وتعافت. ورأت عايدة رياض أن الظلم أقسى من «كورونا» على حد تعبيرها.



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