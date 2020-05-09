وفاة أشهر سحرة القرن ال20 إثر إصابته بفيروس كورونا

المصدر: سان فرانسيسكو-د ب أ

توفي الساحر روي هورن، أحد الثنائي الألماني الشهير "سيجفريد و روي"، عن عمر ناهز الخامسة والسبعين، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد. وقال متحدث باسم هورن إن هورن الذي يعتبر اشهر سحرة القرن العشرين توفي، الجمعة، في مدينة لاس فيغاس الأميركية، متأثرا بمضاعفات مرض كوفيد-19 . وبصفته مروضا للحيوانات، اشتهر هورن بتأدية العروض الحية مع النمور البيضاء إلى جانب شريكه سيجفريد فيشباخر.

وانتهت مسيرة هورن المهنية فعليا في أكتوبر عام 2003، عندما هاجمه نمر أثناء أحد عروضهما، ما تسبب في تعرضه لإصابات خطيرة. ولم يتعاف هورن تماما من فقدان كمية كبيرة من الدم وتعرضه لسكتة دماغية. وقال فيشباخر في بيان "خسر العالم اليوم أحد عظماء السحر، لكنني فقدتُ أعز أصدقائي.. منذ اللحظة التي التقينا فيها، عرفتُ أنني وروي سنغير العالم".

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