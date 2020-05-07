"كورونا" يمنع فنانا سعوديا من تشييع جنازتي والده وشقيقته

المصدر: إيناس محيسن-أبوظبي

تسبب فيروس "كورونا" المستجد، والإجراءات المتبعة للحد من انتشاره، من منع الفنان السعودي إبراهيم الحساوي، من وداع والده، الذي توفي أمس الأربعاء، أو تشييع جنازته، وهو ما حدث مع شقيقته التي توفيت في بداية رمضان الجاري أيضا.

ونشر الحساوي أمس تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "في اليوم الثالث من رمضان فقدت شقيقتي رحمها الله، واليوم أفقد والدي، والمؤلم والموجع أنني في حجر صحي، حالياً وصلت ليلة البارحة قادماً من الإمارات بعد غياب 76 يوما، كي أكون قريباً من الوالد، ولكن إرادة الله فوق كل شيء، لم أستطع حضور تشييع جنازة أختي، ولا حضور تشييع جنازة والدي بسبب هذه الجائحة"".

ويشارك الحساوي في المسلسل الإماراتي "الشهد المر" الذي يعرض على قناة الإمارات ضمن الخريطة الرمضانية لشبكة قنوات أبوظبي هذا العام.

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