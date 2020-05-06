فوقية الدغيدي تثيرالغضب وبيكا يعترف: بناكل عيش ومحمد رمضان يقلدنا

المصدر: إيناس محيسن-أبوظبي

حالة من الاستياء أثارتها المخرجة إيناس الدغيدي، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب طريقة تعاملها مع الفنان الشعبي حمو بيكا، والتي وصفها مغردون عبر موقع "تويتر" بالهجومية والفوقية.

وتصدرت الدغيدي "التريند"، بعد استضافتها الفنان حمو بيكا في حلقة أمس الثلاثاء من برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه على "قناة القاهرة والناس"، وأعرب المشاركون في الهاشتاغ الذي حمل اسمها، عن رفضهم لاسلوبها في الحوار مع ضيف البرنامج. ووقولها المستفز له: "احنا عايزين ربنا ينجينا منك".

وأوضح بيكا في إجاباته على اسئلة الدغيدي أنه لا يرى نفسه مطربا ولكنه "بياكل عيش"، ونفى ما تردد عن تقلديه للفنان محمد رمضان بسبب ظهوره في بعض الصور إلى جانب سياراته الفارهة، واعتبر ان رمضان هو الذي يقلد أسلوبهم في غناء المهرجانات الشعبية رغم انه ممثل وليس مغني. كما هاجم المغني الشعبي حسن شاكوش لأنه بات يعتقد أنه رقم واحد في المجال، مضيفا: "مجالنا مفيش فيه رقم واحد". كذلك كشف بيكا عن تعاطيه المخدرات وتوقفه عن ذلك منذ 8 سنوات.

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